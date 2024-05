Potsdam (dpa) – Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat ein Video von Sylt, auf dem Partygäste rassistische Parolen singen, scharf verurteilt. «Was geht eigentlich in den Köpfen dieser Leute vor, das ist doch auch mit Alkoholkonsum nicht mehr zu erklären», sagte er am Samstag bei einem Programm-Parteitag der CDU Brandenburg in Potsdam zur Landtagswahl. «Das ist an keiner Stelle mehr irgendwo zu rechtfertigen oder zu erklären, was da geschehen ist. Das ist völlig inakzeptabel, dass so etwas stattfindet (…).»

Auf einem nur wenige Sekunden langen Video, das viral gegangen war und zu Pfingsten entstanden sein soll, ist zu sehen und zu hören, wie junge Menschen zur Melodie des mehr als 20 Jahre alten Party-Hits «L’amour toujours» von Gigi D’Agostino rassistische Parolen grölen. Scheinbar völlig ungeniert und ausgelassen singen sie «Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!». Ein Mann macht eine Geste, die an den Hitlergruß denken lässt. Von den Umstehenden scheint sich niemand daran zu stören. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen.

Zur AfD sagte der CDU-Vorsitzende: «Ich denke, es wird jetzt wirklich jedem, der einigermaßen klar bei Verstand ist, deutlich, was das für Leute sind.» Die AfD sei keine Alternative für Deutschland, sondern «ein Abstieg für Deutschland» – vor allem moralisch. «Mit solchen Leuten haben wir nichts aber auch gar nichts zu tun.» Sie seien mittlerweile «so unappetitlich», dass sie sogar aus der rechten ID-Fraktion im Europäischen Parlament herausgeworfen werden, sagte Merz. Die ID-Fraktion hatte am Donnerstag mit sofortiger Wirkung alle neun AfD-Europaabgeordneten ausgeschlossen.