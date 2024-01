Potsdam (dpa/bb) – Auch in Potsdam ist am Samstag eine Menschenkette um den brandenburgischen Landtag als Zeichen gegen Rechtsextremismus geplant. Das Bündnis «Potsdam bekennt Farbe» rief zu der Demonstration unter dem Motto «Wir sind die Brandmauer» (13.00 Uhr) auf dem Alten Markt auf. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der Vorsitzender des Bündnisses ist, und die Präsidentin des Landtags, Ulrike Liedtke, wollen Reden halten.

Für die Veranstaltung sind nach Angaben der Stadt vom Mittwoch rund 500 Personen angemeldet. In Berlin sind für eine Menschenkette für Demokratie und gegen Rechtsextremismus am Samstag am Berliner Reichstagsgebäude inzwischen 100.000 Menschen angemeldet. In ganz Deutschland gibt es seit Wochen eine Protestwelle gegen Rechtsextremismus. In Brandenburg hatten am vergangenen Wochenende in rund 40 Städten etwa 14.000 Menschen demonstriert.

Auslöser für die jüngsten Proteste waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilnahmen.