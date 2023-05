Berlin (dpa/bb) – Wegen der Entschärfung einer Weltkriegs-Bombe nahe dem Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain haben seit Donnerstagmorgen tausende Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Die Polizei richtete ab 8.00 Uhr ein Sperrgebiet mit einem Durchmesser von 350 Metern um den Fundort der Bombe in der Krautstraße ein. Polizisten fuhren mit Lautsprecherwagen durch den Sperrbereich und forderten die Menschen mit Durchsagen auf, das Gebiet zu verlassen. 330 Polizisten waren für die Maßnahmen im Einsatz.

«Mit der Entschärfung der Weltkriegsbombe wird begonnen, wenn die Evakuierung des Sperrbereichs vollständig abgeschlossen ist», schrieb die Polizei bei Twitter. ««Wann es soweit ist, können wir nicht genau voraussagen. Wir danken für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld.» Dazu veröffentlichte sie ein Foto der Bombe, die im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurde, aber nicht explodierte.

Läuft alles nach Plan, könnte die Evakuierung des Gebiets gegen 11.00 Uhr abgeschlossen sein. Die 100 Kilogramm schwere Bombe könnte dann gegen 14.00 Uhr entschärft sein und die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Innerhalb des Sperrgebiets liegt auch die große Holzmarktstraße an der Spree, die Bahnstrecke zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke, aber nicht der Ostbahnhof. Der Bahnverkehr zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz sollte ab 10.00 Uhr beeinträchtigt werden. Voraussichtlich von 11.00 bis 14.00 Uhr wird die Strecke nicht mehr befahren, teilte die Bahn mit. Der S-Bahnverkehr fällt aus, die Fahrgäste sollen auf die Ringbahn, U-Bahnen oder Busse ausweichen. Regionalzüge, ICEs und ICs werden umgeleitet.

Auch die Schifffahrt auf der Spree wurde in dem Bereich von 8.00 bis 16.00 Uhr gestoppt. In der Mercedes-Benz-Halle am Ostbahnhof wurde eine Unterkunft eingerichtet. Ein Bus brachte Menschen dorthin.