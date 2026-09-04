Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wittenau ist ein Mensch ums Leben gekommen. In einer Erdgeschosswohnung eines dreistöckigen Wohnhauses brannten in der Nacht Einrichtungsgegenstände, wie die Feuerwehr mitteilte.

Einsatzkräfte retteten den lebensgefährlich verletzten Menschen aus der Wohnung. Trotz Reanimationsversuchen durch den Rettungsdienst starb er noch vor Ort. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zur Ursache und zur Identität des Toten lagen zunächst keine Angaben vor.



