Berlin (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist ein Mensch verletzt worden. Zunächst blieb unklar, welche Art von Verletzungen er bei dem Streit am Sonntagmorgen erlitt, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu mindestens einer Festnahme – wie viele Menschen genau festgenommen wurden, sagte ein Sprecher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Görlitzer Park gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Berlin – vor allem, was Drogendelikte betrifft. Der Berliner Senat will deshalb einen Zaun um den Görlitzer Park errichten, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hält das für falsch.