Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Lichtenberg ist ein Mensch verletzt und wiederbelebt worden. Einsatzkräfte retteten die Person aus der Wohnung im vierten Obergeschoss des Hauses am Dienstagabend, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurde erfolgreich wiederbelebt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand in dem fünfgeschossigen Wohnhaus. Wie das Feuer genau ausbrach, ist bislang nicht bekannt.