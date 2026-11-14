Berlin (dpa/bb) – Bei der Weltmeisterschaft in «Mensch ärgere Dich nicht» wird an diesem Samstag in Berlin um die Wette gespielt. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ab 12.30 Uhr erwartet, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Die Spielerinnen und Spieler kämen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, einige auch aus dem Ausland.

Das Spiel «Mensch ärgere Dich nicht» wurde vor mehr als 100 Jahren von Josef Friedrich Schmidt erfunden und wird seit 1914 produziert. Die Weltmeisterschaft in Berlin findet zum dritten Mal statt. Man musste sich vorab anmelden, um einen Startpass zu bekommen.



