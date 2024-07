Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am 20. September tritt der deutsche Meister bei den Kölner Haien an. Nach einem weiteren Gastspiel bei den Iserlohn Roosters am 22. September empfangen die Berliner am 27. September die Augsburger Panther in der heimischen Arena am Ostbahnhof.

Die DEL startet wieder mit 14 Mannschaften in die Saison. In insgesamt 52 Partien pro Mannschaft werden die 10 Playoff-Teilnehmer ermittelt. Die Playoffs beginnen am 9. März 2025.