Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am späten Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Storkower Straße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.