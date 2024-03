Milower Land (dpa/bb) – Mehrere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B188 bei Großwudicke in Milower Land (Havelland) am Mittwochmorgen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet ein Auto zwischen dem Wudicker Dreieck und der Abfahrt Klein Buckow in den Gegenverkehr und stieß zunächst gegen ein entgegenkommendes Auto. Daraufhin sollen zwei weitere Autos aufgefahren sein. Insgesamt seien nach Angaben einer Sprecherin vier Menschen verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei bislang keine Angaben. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr und der Straßenmeisterei sei auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die Straße sei derzeit voll gesperrt, teilte die Sprecherin weiter mit. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt.