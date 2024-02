Ruhland/Schwarzheide/Wittstock (dpa/bb) – Bei Bauern-Protesten mit Blockaden von Autobahn-Auffahrten zur A13 ist es im Kreis Oberspreewald-Lausitz zu Zwischenfällen und Auseinandersetzungen mit Autofahrern gekommen. Dabei gab es am Donnerstag mehrere Verletzte. Von ihnen kam ein Mann ins Krankenhaus.

Autofahrer wollten trotz der Blockade mit Traktoren auf die Autobahn gelangen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Für diesen Freitag angemeldete Protestaktionen an der A13 wurden laut Polizei wegen der Zwischenfälle abgesagt.

An der Anschlussstelle Schwarzheide soll ein Auto beim Auffahren auf die A13 in Richtung Dresden einen 61-Jährigen erfasst haben. Rettungskräfte mussten den Mann in eine Klinik bringen. Zur Schwere der Verletzungen äußerte sich der Sprecher der Polizei nicht. Der Autofahrer habe zudem angegeben, er sei von einem anderen Versammlungsteilnehmer körperlich angegriffen worden.

An der Anschlussstelle Ruhland sollen zwei Autos durch die Versammlung gefahren sein, wie die Polizei berichtete. Dabei sollen sie über die Füße von zwei 58 und 62 Jahre alten Männern gerollt sein. Diese klagten laut Polizei über Schmerzen, lehnten eine medizinische Versorgung aber ab.

Auch in anderen Landkreisen protestierten Landwirte gegen eine Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel. Mit mehr als 20 Traktoren fuhren Bauern am Donnerstagmorgen bei Wittstock auf die A24, wie die Polizei mitteilte. Sie blockierten die Fahrtrichtung nach Hamburg für etwa eine Stunde. Die Polizei löste die Versammlung auf, der Protest war demnach nicht angemeldet. Zudem dürfen Traktoren generell nicht auf Autobahnen fahren. Auch an Anschlussstellen der A24 und A19 protestierten Landwirte. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt zündeten Landwirte in der Nacht zu Donnerstag bei einer Protestaktion vereinzelt Reifen an und kippten Gülle auf die Straße.