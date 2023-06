Berlin (dpa/bb) – Zwei Autos sind auf einer Kreuzung in Berlin-Moabit zusammengestoßen, mehrere Menschen sind dabei verletzt worden. Bei dem Unfall krachte ein 25-Jähriger in der Nacht zum Sonntag beim Abbiegen von der Lehrter Straße in die Perleberger Straße mit einem anderen Auto zusammen. Die 22 Jahre alte Fahrerin soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Kreuzung bei Rot befahren haben. Der 25-Jährige und seine beiden Beifahrerinnen kamen verletzt ins Krankenhaus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt.