Berlin (dpa) – Tausende Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen Rechtsextremismus demonstriert. Laut Angaben einer Polizeisprecherin versammelten sich am Sonntagnachmittag zunächst «mehrere Tausend» Teilnehmer. Eine Sprecherin der Klimaschutzgruppe Fridays for Future, die auch zu der Demonstration aufgerufen hatte, bezifferte die Zahl auf 25 000. Es kam laut Polizei zunächst zu keinen Zwischenfällen. Auf Transparenten waren etwa Sprüche wie «AfD ist keine Alternative» zu lesen.

Bei der Veranstaltung unter dem Motto «Demokratie verteidigen» wurde unter anderem die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler erwartet. Klimaaktivistin Luisa Neubauer hielt eine Rede. Auch in Potsdam hatten Tausende Menschen am Sonntag ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Unter den Teilnehmenden waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne).