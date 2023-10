Berlin (dpa/bb) – Eine pro-palästinensische Kundgebung mit rund 350 Menschen ist am Sonntagabend am Alexanderplatz in Berlin-Mitte nach Polizeiangaben friedlich verlaufen. Das teilte das Berliner Lagezentrum in der Nacht zu Montag mit. Zuvor hatte die Polizei eine verbotene palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz mit 300 Menschen in Mitte aufgelöst. Ebenfalls am Sonntag hatten am Brandenburger Tor Tausende Menschen für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus demonstriert. Dabei gab es unter anderem Redebeiträge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Berliner Polizei von 10.000.