Berlin (dpa/bb) – In Berlin sind in mehreren Parks und Grünanlagen Trockentoiletten eröffnet worden. Die Nutzung der Toiletten ist kostenlos, wie das Unternehmen EcoToilette, das einen Teil der Toiletten betreibt, am Freitag zur Eröffnung mitteilte.

In vielen Bereichen in Berlin, unter anderem in Park- und Grünanlagen, fehle es nach wie vor an öffentlichen Toiletten, so die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Um auch diese unterversorgten Gebiete mit Toiletten auszustatten, werden im Rahmen des Pilotprojekts «Klimafreundliche Parktoiletten für Berlin» 24 autarke Trockentoiletten aufgestellt. Standorte sind unter anderem der Invalidenpark, der Monbijoupark und der Volkspark Wilmersdorf.