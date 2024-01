Berlin (dpa/bb) – Nach dem Stopp sämtlicher Berliner Bauprojekte des angeschlagenen österreichischen Immobilienkonzerns Signa hat das Unternehmen für einige dieser Vorhaben nun Insolvenz angemeldet. Das gilt für das Projekt «P1» in der Passauer Straße in der Nähe des KaDeWe sowie für das Projekt «Femina Palast» in der Nürnberger Straße, dem früheren Ellington Hotel. Das geht aus den Insolvenzbekanntmachungen des NRW-Justizministeriums hervor. Demnach wurde der Insolvenzantrag am 5. Januar am Amtsgericht Charlottenburg eingereicht. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

Die Bauprojekte der Signa-Gruppe in Berlin wurden einem Bericht der Zeitung zufolge bereits Anfang November gestoppt. Dazu gehörten demnach auch die Karstadt-Standorte am Hermannplatz und im Wedding sowie das Projekt «Glance» in der Franklinstraße (Charlottenburg).

Auch die zu Signa gehörende Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hatte am Dienstag erneut Insolvenz angemeldet. Die Warenhauskette sucht nun einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, Ziel sei die Fortführung von Galeria, hieß es. Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es die dritte Insolvenz innerhalb von weniger als vier Jahren. Vorausgegangen war die Schieflage des Mutterkonzerns Signa.