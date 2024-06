Berlin (dpa/bb) – Erneut sind mehrere Autos in Berlin in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Demnach sollen fünf geparkte Autos in der Nacht zu Samstag in Berlin-Moabit gebrannt haben und wurden teils erheblich beschädigt. Zudem hätten Unbekannte versucht, drei weitere Fahrzeuge anzuzünden. Eine politische Motivation wird nach Angaben des Polizeisprechers ausgeschlossen. Auch in Charlottenburg hatten demnach zwei geparkte Autos gebrannt. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.