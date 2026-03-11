Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einer bislang frühlingshaften Woche wird das Wetter wechselhafter in Berlin und Brandenburg. Dabei kann es in den nächsten Tagen gelegentlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Tagestemperaturen bleiben mild.

Über die Hauptstadtregion ziehen zunächst Wolken, die ab dem Nachmittag Schauer mit sich bringen können. Auch örtliche Gewitter mit Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde seien möglich, so der DWD. Dabei werden am Tag Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad erreicht. In der Nacht sinken die Werte auf 7 bis 3 Grad und die Wolkendecke lockert zunehmend auf.





Zum Ende der Arbeitswoche gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit gelegentlichen Schauern. Dabei bleibt es am Donnerstag bei bis zu 14 Grad trocken. Am Freitag klettern die Werte noch etwas höher, auf bis zu 17 Grad. Am Freitagnachmittag ziehen Wolkenfelder auf, die in der Prignitz zu Regen führen. Dieser breitet sich in der Nacht zu Samstag aus.