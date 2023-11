Potsdam (dpa/bb) – Die Justiz in Brandenburg hat in diesem Jahr deutlich mehr Ermittlungsverfahren wegen sexueller Übergriffe und sexueller Belästigung Minderjähriger bearbeitet. Zusammengefasst waren es bislang 247 Verfahren, wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 233 Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe auf Minderjährige verzeichnet, im Jahr 2017 etwa waren es mit 62 deutlich weniger.

Diese Straftatbestände wurden laut Justizministerium erst im November 2016 in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Das Bewusstsein der Bevölkerung für diese spezifische Kriminalitätsform dürfte sukzessive gewachsen sein, hieß es. Eine verstärkte Berichterstattung über Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen in den vergangenen Jahren habe zur Sensibilisierung beigetragen. Diese Gründe und die geänderte Rechtslage haben sich laut Ministerium vermutlich nachhaltig positiv auf die Anzeigebereitschaft ausgewirkt und zu dem Anstieg der Verfahrenszahlen geführt.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung (Paragraf 184i Strafgesetzbuch) ist dabei um ein Vielfaches größer als die Zahl der Fälle wegen sexuellen Übergriffs auf Minderjährige (§ 177, Absatz 1, StGB).

«Die steigenden Zahlen erschrecken, und man sollte nicht versuchen, diese etwa mit erhöhter Sensibilisierung und gestiegener Anzeigebereitschaft der Opfer oder der Sorgeberechtigten zu relativieren», teilte dagegen die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin mit. Alle Sexualstraftaten müssten ohne Ansehen der Person und der Nationalität der Täter ermittelt und konsequent geahndet werden.