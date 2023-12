Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Mit Neuschnee und Frost ist am Dienstag in Berlin und Brandenburg zu rechnen. Am Morgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) örtlich vor Glätte und frostigen Temperaturen zwischen minus zwei und minus sechs Grad. Tagsüber klettern die Werte nicht über den Gefrierpunkt, nur im Südwesten sind bis zu plus ein Grad möglich.

Über den Tag fallen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee, wobei der Schneefall im Südwesten und Süden nach und nach abklingt. Im Nordwesten und Westen Brandenburgs geht er örtlich in gefrierenden Regen über. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Mittwoch fällt erneut Schnee oder Schneeregen. In der Nordosthälfte soll es mehrere Zentimeter Neuschnee geben, gefrierender Regen sorgt vor allem in der Südwesthälfte des Landes für erhöhte Glättegefahr. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null bis minus vier Grad.

Noch mehr Schnee fällt am Mittwoch im Norden, sonst meist Schneeregen oder Regen, der teils gefriert. Die Temperaturen erreichen null bis plus drei Grad. Ausgenommen im Nordosten, hier bleiben sie rund um den Gefrierpunkt bei zwischen minus zwei und null Grad.