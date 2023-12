Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Integrationsbeauftragte, Doris Lemmermeier, fordert mehr Menschlichkeit in der Migrationsdebatte. Die Adventszeit sei auch eine Zeit, um innezuhalten, sagte Lemmermeier laut einer Mitteilung am Sonntag. «Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Statt immer auf die Unterschiede hinzuweisen, sollten wir auf die Gemeinsamkeiten schauen.» Der Wunsch nach Frieden vereine Menschen mit und ohne Flucht- und Migrationsgeschichte.

Für gemeinsame Erlebnisse mit Geflüchteten konnten Ehrenamtler traditionell in diesem Jahr wieder 600 Euro beantragen. 40 Anträge seien in diesem Jahr gestellt worden, teilte Lemmermeier mit. Mit der Weihnachtsaktion seien zum Beispiel Bastel- und Geschenkwerkstätten, Ausflüge ins Theater, zu Weihnachtsmärkten und in den Weihnachtszirkus gefördert worden.