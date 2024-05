Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der unerlaubt eingereisten Personen in Brandenburg lag in den ersten drei Monaten 2024 noch höher als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Zwischen Januar und März seien etwa 1850 unerlaubt Eingereiste registriert worden, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag. 2023 waren es im ersten Quartal etwa 200 weniger.

«Durch die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen haben sich auch die Feststellungen versuchter unerlaubter Einreisen (…) erhöht», erklärte der Sprecher. Die registrierten Feststellungszahlen ließen somit Rückschlüsse auf den anhaltend hohen Migrationsdruck zu. «Mehr Kontrollen führen insoweit auch zu einem klareren Lagebild», führte der Sprecher aus.

Die festen Grenzkontrollen waren im Oktober eingeführt worden, um gegen Schleusungen vorzugehen. Die Zahl der Menschen, die über irreguläre Migration nach Deutschland kommen, ist seitdem zurückgegangen.