Cottbus (dpa/bb) – Die Beschäftigten im nichtärztlichen Bereich des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum erhalten mehr Geld. Dazu gehören unter anderem Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Laborassistenten und Verwaltungsangestellte. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vom Donnerstag wurde bereits in der ersten Verhandlungsrunde eine Einigung mit der Arbeitgeberseite erzielt. Für Ärzte gilt ein eigener Tarifvertrag mit der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Erhöhung der Gehälter um durchschnittlich 12,5 Prozent ab April kommenden Jahres. Zudem sinkt mit der Tarifeinigung ab 1. April 2024 die wöchentliche Arbeitszeit von 39,5 Stunden auf 39 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

Somit bekommt nach Gewerkschaftsangaben zum 1. April 2024 beispielsweise eine Pflegefachkraft auf einer Normalstation mit mindestens 15-jähriger Betriebszugehörigkeit 444 Euro mehr. Die Vergütung im ersten Ausbildungsjahr zur Pflegefachkraft beträgt künftig 1 340,69 Euro.

Vereinbart wurde auch die Zahlung eines steuerfreien Inflationsausgleiches in Höhe von insgesamt 3.000 Euro und für Auszubildende in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Der Ausgleich wird in acht Raten gezahlt. Mit der schnellen Tarifeinigung sei es möglich geworden, dass die Beschäftigten schon im August 2023 die erste Rate des Inflationsausgleiches erhalten, betonte das Mitglied der Verdi-Verhandlungskommission, Armin Schreurs.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 30. April 2025. Voraussichtlich Mitte 2024 wird der Betriebsübergang zum Universitätsklinikum stattfinden. Die Trägerschaft hat dann das Land.