Neuss (dpa) – In Deutschlands Mittelstand haben deutlich mehr Frauen als früher das Sagen. Lag ihr Anteil bei kleinen und mittleren Unternehmen im Jahr 2011 nur bei 18,9 Prozent, so sind es inzwischen 22,8 Prozent, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Neuss mit und bezog sich dabei auf Daten von 664.000 Unternehmen.

Gerade in Ostdeutschland leiten überproportional viele Frauen Firmen: In Sachsen-Anhalt werden 25 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von einer Frau geleitet, in Mecklenburg-Vorpommern 24,7 Prozent und in Berlin 24,3 Prozent. In Baden-Württemberg (21,8 Prozent), Bayern (21,7 Prozent) und Bremen (21,6 Prozent) sitzen hingegen relativ wenige Frauen auf Chefsesseln.

Wirtschaftsforscher Patrik-Ludwig Hantzsch begründete die bundesweite Entwicklung mit dem generellen Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Sie wählten häufiger als früher den Weg in die Selbstständigkeit und das Unternehmertum. «Im Mittelstand ist ein weiblicher Chef keine Seltenheit mehr», sagt er. Es geht um Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten.

In den einzelnen Branchen sieht es allerdings unterschiedlich aus. Am höchsten ist der Anteil weiblicher Führungskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen (51 Prozent), in «sonstigen Dienstleistungen», zu denen Friseure und Optiker gehören, liegt der Wert bei 47,3 Prozent und im Gastgewerbe bei 30,4 Prozent. Im Segment «Kunst, Unterhaltung und Erholung» sind es 29,7 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe sind es hingegen nur 12,5 Prozent und im Baugewerbe lediglich 7,3 Prozent. «Die Realität in den Wirtschaftsbereichen spiegelt oftmals noch die klassische Berufswahl der Geschlechter», sagt Experte Hantzsch.