Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Geruch aus dem Garten einer 80-Jährigen in Brandenburg an der Havel hat die Polizei zu einer kleinen Cannabisplantage geführt. Zeugen hatten intensive Cannabisnoten wahrgenommen und sich an die Polizei gewandt. Eine Familienangehörige der Seniorin im Stadtteil Kirchmöser wollte die Beamten am Donnerstag nur ungern auf das Grundstück lassen. «Hier konnten schließlich ausgewachsene und mit vielen Blüten bestückte Cannabispflanzen im zweistelligen Bereich festgestellt werden», schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung.

Erwachsene dürfen privat allerdings nur bis zu drei Cannabispflanzen anbauen. Seit der Teillegalisierung von Cannabis 2024 sind Anbau und Besitz in begrenztem Umfang und unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Erwachsene dürfen zu Hause bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis zum Eigenkonsum besitzen.





Erst vor einigen Tagen entdeckte die Polizei in einer Gartenanlage in Finsterwalde im Elbe-Elster-Kreis weit mehr als die erlaubte Zahl von Cannabispflanzen. Die Menge für den Eigenbedarf sei deutlich überschritten gewesen, hieß es.