Bad Nenndorf/Berlin (dpa/bb) – Deutlich mehr Kinder als in den Corona-Jahren haben im vergangenen Jahr in Berlin Schwimmen gelernt. 2022 seien insgesamt 1023 Schwimmabzeichen in Berlin abgenommen worden – mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in Bad Nenndorf mit. 2021 waren es demnach 491. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, waren es noch 1204.

«Wir nähern uns dem Niveau von vor der Pandemie», sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. «Der Rückstand durch lange Zeit geschlossene Bäder ist aber weiterhin erheblich.»

Bundesweit liege das Ausbildungsergebnis um knapp 14 Prozent unter dem von 2019. Die Lebensretter verwiesen auch auf eine im Januar veröffentlichte Forsa-Umfrage – demnach kann jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland nicht schwimmen. Fünf Jahre zuvor habe der Anteil der kleinen Nichtschwimmer noch bei zehn Prozent gelegen.