Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg sind von 2020 bis zum vergangenen Jahr etwas mehr als 4000 Kita-Plätze neu geschaffen worden. Das geht aus Zahlen des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.

Für Kinder unter 3 Jahren kamen demnach zwischen 2020 und 2022 genau 1887 Plätze hinzu, insgesamt gab es im vergangenen Jahr in Brandenburg 34.416 Plätze. Für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt wurden 2205 Plätze neu geschaffen, die Gesamtzahl lag damit 2022 bei 80.475.

In anderen Bundesländern gab es in dem Zeitraum auch Rückgänge bei der Zahl der Kita-Plätze, in Mecklenburg-Vorpommern etwa fielen rund 870 weg. Deutschlandweit wurden mehr als 96.000 Plätze neu geschaffen.

Allerdings fehlten auch Kita-Plätze: So gab es im Jahr 2021 nach Angaben des Bundesfamilienministeriums eine rechnerische Lücke von insgesamt von 5500 Plätzen in Brandenburg – 3700 Plätze fehlten für Kinder unter 3 Jahren und 1800 für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren, berichtete die «Märkische Allgemeine». Damit lag Brandenburg aber noch besser als im Bundesdurchschnitt: Bundesweit fehlten 2021 rund 291 000 Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 87.000 Kita-Plätze für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren.

Die niedersächsische Linke-Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinnek kritisierte, dass 2013 bundesweit der Rechtsanspruch für einen Kita-Platz in Kraft getreten sei, bis heute dieser jedoch in vielen Gegenden nur auf dem Papier bestehe. Das Problem fehlender Plätze bestehe bundesweit.