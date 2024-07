Fürstenwalde (dpa/bb) – Unbekannte haben 30 bis 40 E-Bikes aus einem Geschäft in Fürstenwalde gestohlen. Wann genau die Täter am Werk waren, sei nicht klar, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Wahrscheinlich fand der Diebstahl in der vergangenen Woche statt, wie es hieß. Aufgefallen sei er am Sonntagabend. Die Polizei ermittelt. Zur Schadenshöhe machte sie zunächst keine Angaben.