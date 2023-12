Berlin (dpa) – Die Spendengala «Ein Herz für Kinder» von ZDF und «Bild» hat am Samstagabend mehr als 21 Millionen Euro für Kinder in Not erbracht. Exakt waren es 21.216.573 Euro, wie Moderator Johannes B. Kerner und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gemeinsam in Berlin am Ende des dreistündigen Benefiz-Spektakels enthüllten.