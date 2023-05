Kremmen (dpa/bb) – Mehr als 120 Kilogramm Cannabis und Haschisch hat die Polizei in einer Spedition in Kremmen sichergestellt. Mitarbeitern sei am Mittwoch aus einer Kiste aus Spanien ein starker Cannabis-Geruch entgegen geschlagen, berichtete die Polizeidirektion Nord am Freitag. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten in der Kiste Päckchen mit mehr als 100 Kilogramm Cannabis und rund 18 Kilogramm Haschisch.

Ein 39-jähriger Mann und eine 38 Jahre alte Frau, die diese Lieferung abholen wollten, seien in Untersuchungshaft genommen worden, berichtete die Polizei.