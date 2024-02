Berlin (dpa/bb) – Das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) fördert neue Filmproduktionen des Oscar-nominierten Regisseurs llker Catak und der Schauspielerin Karoline Herfurth.

In der ersten Förderrunde ist etwa Herfurths Film «Wunderschöner» mit dabei, die Fortsetzung von «Wunderschön» aus dem Jahr 2022, wie das MBB am Donnerstagabend mitteilte. Er werde mit einer Million Euro unterstützt. Cataks Drama «Gelbe Briefe» erhalte 250.000 Euro an Förderung.

Eine Finanzspritze von 700.000 Euro bekommt auch der zweite Teil des Historienfilms «Der Medicus» von Regisseur Philipp Stölzl. Insgesamt sagte die Filmförderung der Hauptstadtregion mit ihrer aktuellen Sitzung 6,9 Millionen Euro für 45 neue Film- und Serienprojekte zu.

Das Medienboard wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Die Region Berlin-Brandenburg sei zum deutschen Filmstandort Nummer eins geworden und international zu einem der gefragtesten Drehorte, sagte MBB-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus laut einer Mitteilung.