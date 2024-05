Berlin (dpa/bb) – Etwa 60 Menschen, mutmaßlich Basketball-Fans, sind am S-Bahnhof Prenzlauer Allee in Berlin gewaltsam aneinandergeraten. Es seien Baseballschläger und Schlagstöcke eingesetzt und mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Die Beteiligten hätten sich gegenseitig geprügelt. Wie viele Verletzte es bei dem Vorfall am späten Samstagabend genau gab, war zunächst unklar.

Einsatzkräfte der Polizei waren dazwischengegangen und hatten die Verletzten anschließend gemeinsam mit der Feuerwehr erstversorgt. Die Polizei stellte die Personalien von mehreren an der Auseinandersetzung beteiligten Menschen fest. Nun müsse ermittelt werden, bei wem es sich um mutmaßliche Täter handelt.

Bei den Beteiligten könnte es sich nach Angaben des Sprechers ersten Erkenntnissen nach um Basketball-Fans gehandelt haben. Zum Auftakt des Final Four der Basketball-Euroleague in der Berliner Arena am Ostbahnhof war es am Freitagabend zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.