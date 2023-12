Berlin (dpa) – Nach einer Massenschlägerei zwischen Schülern, Lehrern und Polizisten an einer Schule in Berlin-Neukölln hat die Bildungseinrichtung ein Krisenteam einberufen und Schulpsychologen hinzugezogen. Zudem sei die Schulaufsicht informiert worden, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Dienstag mit.

Am Montagvormittag war an der Schule ein Streit zwischen mehreren Schülern ausgebrochen, in dessen Verlauf Jugendliche Pfefferspray sprühten. Die Schlägerei weitete sich aus: Insgesamt 49 Kinder, Jugendliche und Lehrer erlitten nach Polizeiangaben Reizungen und mussten von Sanitätern behandelt werden. Die 52-jährige Schulleiterin erlitt bei dem Versuch, die prügelnden Jugendlichen zu trennen, einen Fingerbruch. Weitere Lehrer und auch Polizisten wurden angegriffen. Der Grund für die Auseinandersetzung soll laut Polizei eher banal gewesen sein.

«Wir bleiben weiterhin im Austausch, um die bestmögliche Unterstützung für die Schule sicherzustellen», hieß es vonseiten der Bildungsverwaltung.