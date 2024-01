Schönefeld (dpa/bb) – Vier maskierte Täter haben in der Nacht zum Sonntag eine Tankstelle in Schönefeld (Kreis Dahme-Spreewald) aufgebrochen und einen Tresor erbeutet. Die Einbrecher öffneten laut Polizei die Eingangstür mit einem Hydraulikspreizer. Dann brachten sie den Tresor, der sich unter dem Kassentresen befand, mit einer Sackkarre in ihr Fluchtauto. Der Tathergang sei von einer Videokamera gefilmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zur Höhe der Beute konnte er keine Angaben machen. Die Kriminaltechnik sicherte die Spuren.