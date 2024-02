Berlin (dpa/bb) – Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren und ein 18-Jähriger sollen am Dienstagabend einen Supermarkt in Berlin-Altglienicke ausgeraubt haben. Die maskierten Täter bedrohten eine Kassiererin mutmaßlich mit einem Reizstoffsprühgerät und forderten Geld aus der Kasse, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Dabei habe einer der Tatverdächtigen auch gegen die Kassentür geschlagen.

Nachdem die 55 Jahre alte Frau die Kassenlade geöffnet hatte, nahm laut Polizei einer der vier Tatverdächtigen einen Geldscheineinsatz heraus. Danach flüchteten die vier mit der Beute.

Polizisten nahmen in der Umgebung die vier Verdächtigen im Alter von 15, 16, 17 und 18 Jahren fest. Nach Polizei-Maßnahmen brachten die Beamten die drei Minderjährigen zu ihren Eltern. Auch der 18-Jährige durfte demnach wieder gehen.