Berlin (dpa/bb) – Eine 46-Jährige ist in Berlin-Tegel beim Einparken ihres Autos von zwei Maskierten überfallen und verletzt worden. Einer der Täter soll ihr eine Schreckschusswaffe vorgehalten und mehrere Schüsse abgegeben haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Maskierte habe am späten Donnerstagabend die Fahrertür aufgerissen, auf die Frau eingeschlagen und sie aus dem Wagen gezerrt. Als die 46-Jährige auf dem Boden lag, habe er weiter auf sie eingeschlagen und -getreten und den Autoschlüssel gefordert, hieß es. Die Männer hätten offenbar das Auto rauben wollen.

Ein Täter durchsuchte den Angaben zufolge den Wagen auf der Beifahrerseite. Die beiden Männer flüchteten schließlich ohne Beute, als die Frau um Hilfe rief und sich mit Tritten wehrte, wie es hieß. Die 46-Jährige erlitt durch Schläge und Tritte Verletzungen am Kopf. Sie wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.