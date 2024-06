Berlin (dpa/bb) – Eine 63-Jährige wurde schwer verletzt, als sie beim Überqueren der Straße in Marzahn-Hellersdorf von einem Auto angefahren wurde. Eine Polizeisprecherin sagte am Dienstag, dass eine 81-jährige Autofahrerin am Montag beim Abbiegen mit ihrem Wagen auf den Blumberger Damm die Fußgängerin übersehen hatte. Die 63-Jährige hatte bei Grün die Straße überqueren wollen. Sie wurde bei der Kollision schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und befindet sich zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Gegen die 81-jährige Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.