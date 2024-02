Berlin (dpa/bb) – Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese (81) soll heute mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Am Dienstagnachmittag ist zunächst eine Pressekonferenz (16.55 Uhr) mit Scorsese geplant, die Preisverleihung findet dann um 21.30 Uhr im Berlinale Palast statt. Im Anschluss an die Gala soll Scorseses Thriller «Departed unter Feinden» aus dem Jahr 2006 gezeigt werden.

Der Oscar-Preisträger wurde 1942 in New York geboren und gilt als einer der bekanntesten Regisseure weltweit. Zu seinen Werken gehören Filme wie «Taxi Driver», «Shutter Island» und «Gangs of New York».