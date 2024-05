Potsdam (dpa/bb) – Eine Marmor-Kinderfigur im Park Sanssouci in Potsdam ist von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen die Täter der Figur ein Körperteil ab, das vor Ort nicht mehr gefunden wurde. Die Beschädigung wurde bereits am Mittwochmorgen entdeckt und am Donnerstag angezeigt. Die Polizei dokumentierte den Schaden und ermittelt.

Bei dem abgeschlagenen Körperteil handele es sich um den Penis der Figur, teilte Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), am Freitag mit. Demnach liege der Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Immer wieder kommt es zu Fällen von Vandalismus an Kulturgütern und Gartendenkmälern in den Anlagen der Stiftung. Am häufigsten attackiert wurden Kulturgüter im Potsdamer Park Sanssouci, wie aus der Antwort des Kulturministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion im vergangenen Jahr hervorging. Den größten Teil der Beschädigungen machten demnach Graffitis aus.