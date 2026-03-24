Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg hat wieder einen Polen-Beauftragten. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Markus Niggemann soll sich ab sofort um die Beziehungen zum Nachbarland kümmern, wie die Staatskanzlei mitteilte. Einer Sprecherin zufolge hatte es die Position des Beauftragten in der Landesregierung aus SPD und BSW nicht mehr gegeben. Zuvor in der Kenia-Koalition hatte Jobst-Hinrich Ubbelohde den Posten inne.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte die Ernennung «ein deutliches Bekenntnis zu unseren engen und vertrauensvollen Beziehungen zu Polen». In dieser Funktion werde Niggemann dazu beitragen, die Beziehungen auf allen Ebenen zu vertiefen. Niggemann selbst kündigte an, schon am Mittwoch nach Polen zu reisen.



