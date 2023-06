Potsdam (dpa/bb) – Der 53-jährige Marcel Klett wird neuer Geschäftsführender Direktor des Potsdamer Hans Otto Theaters. Der frühere Direktor des Maxim Gorki Theaters Berlin und des Theaterhauses Jena folge auf Petra Kicherer, die das Haus zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlasse, teilten das Theater und die Stadt Potsdam am Freitag mit. Klett werde die Geschäfte nach der Sommerpause sukzessive übernehmen und sein Amt in der Doppelspitze mit Intendantin Bettina Jahnke am 1. Januar offiziell antreten.

Jahnke erklärte, dass Theater habe in dieser Spielzeit mit einer Auslastung von 80 Prozent über den Erwartungen nach der Corona-Zeit gelegen. Doch nun gebe es mit der Erhöhung der Mindestgagen, der Tarifabschlüsse und der hohen Energiekosten große finanzielle Herausforderungen. «Ich bin mir sicher, dass ich mit Marcel Klett einen neuen Partner in der Doppelspitze habe, der sich den neuen Herausforderungen unserer Theaterarbeit engagiert stellen wird und freue mich auf die Zusammenarbeit.»