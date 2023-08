Berlin (dpa) – Die Sängerin und Schauspielerin Dagmar Manzel entspannt sich beim Spielen mit ihren Enkelkindern. «Letztens waren meine Enkelkinder für eine Woche bei mir. Wir haben den ganzen Tag Rollenspiele gespielt – das war die absolute Entspannung», sagte die 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich saß nur so da und dachte: Was für eine tolle Phantasie sie haben und dann noch die unglaubliche Gabe, mehrere Rollen gleichzeitig spielen zu können.» Sie selbst – die bereits Pippi Langstrumpf an der Komischen Oper mit Kindern inszenierte – habe ihren Enkelkindern gar keine weiteren Anweisungen geben müssen. «Da bin ick denn ne besonders jlückliche Oma», sagte die gebürtige Berlinerin.

Manzel feiert am 1. September ihren 65. Geburtstag. «Nächstes Jahr gehe ich in Rente und werde mehr Zeit für mich und meine Enkelkinder haben, zum Beispiel um mal für sechs Wochen mit ihnen in Urlaub zu fahren.» Manzel spielt vorwiegend Theater, übernimmt aber auch Rollen in Film und Fernsehen.