Berlin (dpa/bb) – In einer Straßenbahn in Berlin-Marzahn hat ein Mann den Hitlergruß gezeigt und Fahrgäste bedroht. Eine junge Frau zeigte den Vorfall vom späten Mittwochabend bei der Polizei an, wie am Freitag mitgeteilt wurde. An der Haltestelle Alte Hellersdorfer Straße und Zossener Straße sollen der Mann und eine Begleiterin beim Aussteigen die junge Frau und ihren Bruder bedroht und beleidigt haben. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.