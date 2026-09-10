Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Ein 38-jähriger Mann ist in Brandenburg an der Havel von einer Tram erfasst worden. «Aus bislang ungeklärter Ursache befand sich der 38-Jährige im Gleisbett», schrieb ein Sprecher der Polizei. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern und die Tram erfasste den Mann.

Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. «Nach ersten Erkenntnissen könnte er alkoholisiert gewesen sein», schrieb der Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun.



