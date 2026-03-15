Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in Berlin-Neukölln von einer Menschengruppe mit Werkzeugen und anderen Gegenständen geschlagen und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige traf sich kurz nach Mitternacht mit einem 24-Jährigen am Michael-Bohnen-Ring, wie die Polizei mitteilte. Der Jüngere sollte dem Älteren demnach Geld aus einer offenen Forderung mitbringen, das er offenbar nicht bei sich hatte.

Der 24-Jährige soll dann mit Unterstützung eines 27-Jährigen und mindestens 8 weiteren Menschen auf ihn eingeschlagen haben. Dabei sollen auch Werkzeuge verwendet worden sein, hieß es. Der Mann wurde am Kopf verletzt und kam auf die Station eines Krankenhauses.





Die alarmierte Polizei nahm in der Nähe bei der Neuköllnischen Allee die beiden verdächtigen 24- und 27-Jährigen vorläufig fest. Der 24-Jährige hatte den Angaben zufolge noch Blutreste an den Händen. Mehrere Gegenstände auf der Fahrbahn wurden sichergestellt, weil sie mögliche Tatmittel sein könnten.