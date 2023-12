Berlin (dpa/bb) – Jugendliche sollen einen Mann am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Gropiusstadt überfallen und schwer verletzt haben. Die Fünfergruppe kam am U-Bahnhof Lipschitzallee auf den 33-Jährigen zu und forderte von ihm Wertgegenstände, wie die Polizei mitteilte. Er gab ihnen jedoch nichts. Daraufhin sollen sie ihm ins Gesicht geschlagen und mehrmals mit den Füßen in den Bauch und gegen den Kopf getreten haben. Nach einer Durchsuchung seiner Sachen sollen sie mit seinem Handy unerkannt geflüchtet sein.

Rettungskräfte entdeckten mehrere Stichverletzungen an Bein, Arm und Rücken. Der 33-Jährige kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es weiter.