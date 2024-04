Berlin (dpa/bb) – Ein 37-jähriger Mann hat in Berlin-Kreuzberg in einem Streit zwischen zwei Unbekannten schlichten wollen und ist dabei selbst mit einem Messer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der 37-Jährige am Donnerstagabend auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Wiener Straße aufmerksam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin soll er versucht haben, die Männer voneinander zu trennen. Dabei hat ihn einer der Unbekannten laut Polizei mit einem Messer angegriffen und an einem Bein verletzt. Anschließend seien die zwei Streitenden in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 37-Jährige wurde zur Behandlung seiner Stichwunde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.