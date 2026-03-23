Berlin (dpa/bb) – Ein 26-jähriger Mann ist von einer jungen Frau und einem 29-jährigen Mann in eine Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen gelockt und überfallen worden. Die Polizei wurde am Sonntagabend alarmiert, weil ein Nachbar lauten Streit hörte, wie die Beamten mitteilten. Als der 29-jährige Mann öffnete, nahmen die Polizisten ihn fest.

Es stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mann sich mit der 18-jährigen Frau in der Wohnung verabredet hatte. Nach dem Betreten wurde er jedoch von der Frau und ihrem bis dahin versteckten Begleiter mit einer Eisenstange angegriffen, geschlagen, mit Reizgas besprüht und schließlich mit Klebeband gefesselt. Danach sollen die Täter ihr Opfer gewürgt haben. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.



