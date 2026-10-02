Fehrbellin (dpa/bb) – Durch eine explodierende Gasflasche ist ein 81-Jähriger in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) leicht verletzt worden. Die Gasflasche befand sich in einem brennenden Holzschuppen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Demnach wurde der Mann von einer Stichflamme getroffen und später in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand sei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

Den Angaben zufolge bemerkte eine Nachbarin den brennenden Schuppen im Ortsteil Wustrau am frühen Donnerstagabend. Das angrenzende Wohnhaus sei weiterhin bewohnbar, hieß es.



