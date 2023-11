Fürstenwalde/Spree (dpa/bb) – Ein Mann hat sich bei dem Versuch verletzt, ein Feuer in seiner Wohnung in Fürstenwalde/Spree (Landkreis Oder-Spree) selbst zu löschen. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Brand brach demnach am Mittwochnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen in der Dachwohnung aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Kriminaltechniker und die Kriminalpolizei suchen nach der Brandursache, wie es hieß.